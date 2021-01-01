 Завод WhitePack
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+7 (800) 551-52-32 +7 (495) 266-68-56 +7 (495) 204-18-49
Московская область, Истринский район, пос. Глебовский 
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Мешки для мусора
По объёму
30 литров
60 литров
100 литров
120 литров
160 литров
180 литров
200 литров
220 литров
240 литров
260 литров
320 литров
360 литров
Раздельный сбор
Пластик
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Упаковка
Проектирование (Изображение+фон+текст)
Проектирование полимерных упаковок

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Персональный ассистент (фон+изображение+текст)
Проектное финансирование

Надежно-Выгодно-Экологично

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Прочные мешки (фон+изображение+текст)
Очень прочные

Производим супер прочные мешки
с двойной 200% выгодой.

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Любые способы оплаты
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Гарантия производства на все товары
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Доставка во все регионы России
Доставка во все регионы России
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+7 (800) 551-52-32 +7 (495) 266-68-56 +7 (495) 204-18-49
Без выходных 09:00-22:00
Московская обл. Истринский район 
Пос. Глебовский 

info@whitepack.ru
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