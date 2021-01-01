Завод WhitePack

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+7 (800) 551-52-32
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Московская область, Истринский район, пос. Глебовский
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Пакеты для выращивания грибов
Пакет для выращивания грибов
9.50 руб.
Лидер продаж
Рукав с фальцем
Полиэтиленовая пленка рукав
10 490 руб.
Распродажа
Мешки для евроконтейнера
Мешки для мусора 200 литров, 100 (10*10) шт. 1 уп, коричневые
1 350 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 30 литров, 50 шт. 10 уп, черные
1 335 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 30 литров, 30 шт. 20 уп, черные
1 593 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 30 литров, 10 шт. 20 уп, черные
563 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 60 литров, 50 шт. 10 уп, черные
2 110 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 60 литров, 30 шт. 20 уп, черные
2 415 руб.
Прочные мешки
Мешки для мусора 60 литров, 10 шт. 20 уп, черные
815 руб.
Мешки для евроконтейнера
Мешки для мусора 200 литров, 50 шт. 4 уп, черные
3 740 руб.
Каталог товаров
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Мешки для мусора
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Прочные мешки
Мусорные мешки с ручками
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Прозрачные мешки
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Мешки строительные
Всего 9 категорий
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Пакеты для выращивания грибов
Пакет для саженцев
Мульчирующая пленка
Всего 4 категорий
Плёнка полиэтиленовая
Рукав
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Пакеты термостойкие для утилизатора
Всего 6 категорий
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Склад Новорижское шоссе
Адрес: Московская обл, Истринский район, ж\д Холщёвики, посёлок Глебовский
График работы: с 8:00 до 20:00
Телефон: 8 (495) 266-68-56
Email: zakaz@whitepack.ru
Таможенное оформление
Адрес: Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 3
График работы: с 10:00 до 21:00
Телефон: 8 (495) 204-36-38
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Сопровождение контрактов 44, 223 -ФЗ
Адрес: Москва, ул. Короленко, 6
График работы: с 9:00 до 18:00
Телефон: 8 (495) 204-18-49
Email: zakupki@whitepack.ru
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Мешки для мусора
По объёму
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По объёму
30 литров
60 литров
100 литров
120 литров
160 литров
180 литров
200 литров
220 литров
240 литров
260 литров
320 литров
360 литров
Раздельный сбор
Назад
Раздельный сбор
Пластик
Стекло
Макулатура
Батарейки
Органика
Картон
Не перерабатывается
Прочные мешки
Мусорные мешки с ручками
Мешки для евроконтейнера
Мешки с ушками
Прозрачные мешки
Биоразлагаемые мешки
Мешки строительные
Пакеты для рассады
Агропромышленность
Назад
Агропромышленность
Грядки для клубники
Пакеты для выращивания грибов
Пакет для саженцев
Мульчирующая пленка
Плёнка полиэтиленовая
Назад
Плёнка полиэтиленовая
Рукав
Рукав с фальцем
Полу рукав
Полотно
Двойное полотно
Прозрачная пленка
Черная пленка
Медицинские пакеты
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Медицинские пакеты
Для отходов класса А
Для отходов класса Б
Для отходов класса В
Для отходов класса Г
Для отходов класса Д
Пакеты термостойкие для утилизатора
АКЦИИ
Маркет
Пакеты для одежды
Пакеты майка
Пакеты фасовочные
Вкладыши
Назад
Вкладыши
Вкладыш для бочки
Вкладыши в коробку
Вкладыши для мешков
Пакеты для шредера
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+7 (800) 551-52-32
+7 (495) 266-68-56
+7 (495) 204-18-49
Без выходных 09:00-22:00
Московская обл. Истринский район
Пос. Глебовский
info@whitepack.ru
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